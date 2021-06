Amici, i dettagli del dramma di Gilia Stabile: "Denti storti, il mio fisico, il carattere". Come è nato il suo trionfo

Francesco Fredella 01 giugno 2021 a

a

a

Torna a parlare Giulia Stabile. E lo fa, ancora una volta, dopo la vittoria ad Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 dove ha trionfato danzando in una finalissima al peperoncino. “È sempre la stessa cosa alla fine: se già mi vedo e non mi piaccio io poi so che è scontato che non piaccio neanche agli altri”, racconta la Stabile in un’intervista al Messaggero. Giulia, proprio ad Amici, ha incontrato SanGiovanni, che è arrivato in finalissima con un brano che ballano tutti. Con SanGiovanni è nata una storia d'amore.

Amici, terremoto dalla De Filippi? "Si dice che Giulia Stabile...", come ribaltano il talent

Le parole di Giulia colpiscono tutti i fan. E non solo loro: lei stessa racconta di aver trascorso momenti difficilissimi ai tempi delle scuole medie dove è stata vittima di bullismo. "Mi prendevano in giro per tutto. Per l’aspetto fisico, i denti storti e il carattere, ma anche per le difficoltà che avevo”, racconta. Giulia dice che i compagni di scuola la lasciavano sempre in disparte. “Io avevo uno scopo. Al pomeriggio non è che uscivo con gli amichetti, non andavo al parco, non andavo in giro. Io appena uscivo da là andavo a danza”, continua.

"Pensavo che si fosse confuso". La confessione di Giulia Stabile, il trionfo ad "Amici" per caso: il giorno in cui Andreas Muller...

Su Instagram, Giulia Stabile ha poi pubblicato una sua foto con in calce il commento: "Sii orgoglioso di te stesso". E il fidanzato ha commentato "Bella che sei". Qualcuno si è talmente appassionato alla storia d’amore tra Giulia e SanGiovanni che li ha ribattezzati Giulietta e Romeo. Lei, a tal proposito, dice. “Ci siamo fatti una promessa appena uno dei due avrà del tempo libero la prima cosa che farà sarà prendere un treno e raggiungere l'altro. Sono consapevole del fatto che lei per me c'è sempre. E io per lei. Distanti, ma vicini", ha concluso Giulia Stabile.

Emanuele Filiberto terrorizzato? "Maria De Filippi non mi ha ancora chiamato..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.