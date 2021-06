Amici, indiscrezione su Deddy e Rosa Di Grazia: "Lo sanno già tutti?", cosa è successo davvero

Francesco Fredella 04 giugno 2021 a

E’ finita tra Deddy e Rosa Di Grazia? Sembra che dopo Amici di Maria De Filippi il loro amore sia finito. E gli appassionati devono farsene una ragione: l’indiscrezione, adesso, diventa gigante. L’uscita della ballerina dal programma di Canale 5 crea un vero terremoto nel cantante, costretto a restare solo in preda alla disperazione. La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, gli permette di trascorrere diverse ore insieme. Ma quando lei esce dal talent sembra che tutto abbia un crollo. Vertiginoso.

Sui social entrambi non parlano. E’ il momento del silenzio più assoluto sulla questione. L’unica notizia è legata all’intervista di Deddy, che a Verissimo aveva fatto intendere uno stop nella loro relazione. Ma i fan sperano in un colpo di scena, che non c’è. Rosa sarebbe stata avvistata in un locale mentre cantava Zero Passi (si tratta del brano dell’ex concorrente di Amici). Il video diventa virale e fa il giro della Rete.

Ora ci sarebbe un’altra indiscrezione secondo cui Deddy e Rosa si sarebbero lasciati. Una lettrice de Il Vicolo delle News avrebbe incontrato il cantante in un locale a Roma, in zona Montesacro: Deddy si sarebbe trovato in compagnia del ballerino Alessandro Cavallo. Ed è a questo punto che la lettrice ha chiesto come mai Deddy ha lasciato Rosa. “Ma già lo sanno tutti?”, avrebbe chiesto Deddy di fronte alla domanda della lettrice. Un indizio che non lascia dubbi.

