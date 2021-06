Paola Di Benedetto e Federico Rossi, tradimento e rottura? Ecco come stanno le cose

Francesco Fredella 11 giugno 2021 a

Si sono mollati. Tutto finito: Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno troncato. Il primo ad accorgersene è stato Alfonso Signorini, che ha lanciato l’indiscrezione su Chi. Ora arrivano le parole della vincitrice del Grande Fratello Vip. Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino” – scrive l’ex Madre Natura su Instagram – “Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine. Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto bene, continueremo a sostenerci e rispettarci, proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo Paola e Fede“.

Gli indizi, però, in queste ultime settimane non sono mancati. Paola Di Benedetto ha postato una fotografia su Instagram insieme ad Aurora Ramazzotti e Sara Daniele. E la didascalia l’ha presa in prestito da Ligabue, citando una celebre canzone ha scritto: “Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà”. Tra i commenti anche quello delle dirette interessate: “Io sono l’alcol, Sara i dischetti di cotone”. Due indizi, spesso, fanno una prova. È stato proprio così: Paola e Federico si sono lasciati, ma senza rancori.

