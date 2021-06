Gabriele Cirilli si riscopre dj e lancia un tormentone estivo: "La radio è il mio vecchio amore"

Francesco Fredella 15 giugno 2021 a

Adesso Gabriele Cirilli vuole insidiare le hit estive. E il suo nuovo brano, che s'intitola "Il ritmo degli esseri umani", ha già il sapore del tormentone estivo. Il comico abruzzese, nato nella scuola del grande Gigi Proietti, torna in sella con la musica, suo primo e indimenticabile amore. A RTL102.5 - durante W l'Italia con Angelo Baiguini, Federica Gentile e Daniela Collu - racconta questo nuovo brano che segna la ripartenza dopo un periodo difficilissimo per il mondo intero.



“È dedicato a tutti ma soprattutto i ragazzi, basta tenerli a casa si intristiscono con la speranza che tornino a vivere il vero ritmo degli esseri umani che è quello di ad abbracciarsi, assembrarsi, stringersi le mani”, dice Cirilli. Il suo singolo estivo ha tutto il sapore del successo. “Ho l’onore di avere un direttore d’orchestra il tenore abruzzese Pietro Mazzocchetti, col quale abbiamo deciso di far arrivare nelle vostre vene questo ritmo credo sia una bella canzone, una voglia di normalità con tanta allegra”, racconta Cirilli.



“Fin da quando ho cominciato con la scuola di Proietti ho sempre cantato in tutto quello che ho fatto, teatro, cinema, anche nel film che ho fatto con Neri Marcorè ho pregato il regista di farmi cantare”: una confessione inaspettata per Gabriele. Che dice: "Mi emoziono quando entro in uno studio radiofonico, è il mio vecchio amore". Cirilli, che per anni è stato al fianco di Carlo Conti a Tale quale show, è uno dei personaggi più amati della televisione: battuta sempre pronta, sorriso travolgente ed una comicità mai volgare. Adesso Gabriele apre una nuova pagina con la sua canzone, che tutti balleranno in spiaggia. E non solo.

