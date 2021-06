Megan Fox, top a rete a maglie larghissime: sotto la giacca niente, foto incendiaria in pubblico

15 giugno 2021 a

Con o senza il fidanzato Machine Gun Kelly, l'attrice americana Megan Fox continua a stupire e "scandalizzare" tutti con i suoi look sempre più eccessivi ed esuberanti. La coppia ha stregato lo showbiz a stelle e strisce sfilando sui red carpet dei Billboard Music Awards e degli iHeartRadio Music Awards, tra "mise" combinate e trasparenze killer.

Nulla però in confronto con il servizio fotografico che la Fox, 35 anni, ha realizzato per Tre by Natalie Ratabesi. Blazer nero e jeans grigi. Il vero "spettacolo", però, era sotto la giacca: Megan ha osato un nude look totale, visto che il top a rete era a maglie talmente larghe da lasciare poco o nulla all'immaginazione.

Con il 31enne Machine Gun Kelly (al secolo Colson Baker), star del rap-rock Usa ormai lanciatissimo grazie a pezzi come Rap Devil e Bloody Valentine , la storia sembra andare a gonfie vele. Al di là delle voci su un imminente (e sempre rimandato, per la verità) matrimonio, i due hanno dimostrato una intesa molto fotogenica, sia sui social (dove le loro foto insieme, in atteggiamenti che vanno dal tenero al passionale stanno spopolando) sia, come detto, in pubblico davanti agli obiettivi dei paparazzi e alle telecamere, in occasione degli eventi mondani. La chimica, soprattutto a Hollywood, non mente mai.

