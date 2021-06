Fabrizio Corona, mamma Gabriella e la gola profonda: "Ha firmato il contratto". Sapete chi è la donna con lei?

Francesco Fredella 15 giugno 2021 a

L'indiscrezione che arriva alle nostre orecchie ha tutto il sapore della bomba, che scoppia ad orologeria. La madre di Fabrizio Corona, Gabriella Corona, sarà protagonista di un programma tv insieme alla food blogger Rosaria Romano. Per adesso l'indiscrezione è blindata, ma una gola profonda l'ha spifferata alle nostre orecchie. Sembra che Gabriella e Rosaria si siano già viste per mettere a punto il nuovo format. Mistero sulla data della messa in onda e sulla Rete, ma si parla di un programma che potrebbe far tremare le star dei fornelli come Benedetta Parodi o tante altre. Quella giunta alle nostre orecchie non è l'unica notizia: si parla anche di un volume a cura della nuova coppia televisiva che arriverà in libreria dopo l'estate. In pratica un libro di ricette di cucina e di vita. "Vecchie star della cucina mettetevi da parte! In esclusiva in questa foto le vediamo ritratte insieme il giorno della firma dei contratti", ci dice una gola profonda.

La madre di Fabrizio Corona, una donna dalla cultura sopraffina che ha sposato il grande Vittorio Corona, adesso volta pagina. E strizza l'occhio ai fornelli con un progetto che potrebbe entusiasmare anche suo figlio Fabrizio. A proposito tra loro il rapporto è solido, dopo un po' di incomprensione degli anni passati. Tutto va a gonfie vele in casa Corona e il re dei paparazzi, da sempre ribelle e geniale, non vede l'ora di guastarsi sua mamma in televisione. Ricette e piatti da leccarsi i baffi: tenetevi pronti. Gabriella arriva in televisione con un ruolo da protagonista e la food blogger Romano coglie la palla al volo per segnare un vero gol.

