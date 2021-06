Isola dei famosi, Ilary Blasi e la verità su Silvia Toffanin: "Argomento scomodo, perché non la nomino mai"

07 giugno 2021 a

A Mediaset molti, nei corridoi, se lo domandano: perché Ilary Blasi non parla mai di Silvia Toffanin nelle interviste? Eppure le due sono cresciute insieme: da "letterine" a Passaparola, con Gerry Scotti, a inizio anni Duemila, e poi da "regine" dei palinsesti. La prima come conduttrice di Grande Fratello Vip, Le Iene e Isola dei famosi, la seconda come padrona di casa di Verissimo, un caposaldo del sabato pomeriggio di Canale 5.

Intervistata dal Fatto Quotidiano Magazine, è stata la stessa Blasi a spiegare il perché di questo silenzio stampa, "Stiamo crescendo insieme, è bello ma non è una cosa di cui parlo sempre". Motivo? "Perché sembra che uno voglia giocarsi questo rapporto tipo bonus. Lei scherzando mi dice che non parlo mai di lei nelle interviste. Non perché io non voglia ma sembra sempre un argomento un po’ ‘scomodo’. Se qualcuno allude ad altro me ne frego, tanto per i detrattori o lavoro perché sono la moglie di Totti o perché sono amica di Silvia".

In fondo, alle dicerie e ai veleni ci è abituata da tempo. E anzi a volte è riuscita a volgerli a proprio favore, imbastendoci dei momenti di televisione diventati, nel loro piccolo, "storici". Come la clamorosa rissa in diretta al GfVip con Fabrizio Corona, uno che con lei e il marito Francesco Totti non ha mai avuto un rapporto idilliaco. Una rissa che, sottolinea Ilary, "non era preparata". "Se l’avessi detto a qualcuno non me l’avrebbero mai fatto fare. Avevo solo chiesto agli autori di poter dire delle cose, lui sosteneva che io avessi posto un veto sulla sua presenza invece era il contrario, io lo volevo fortemente. C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata, ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui. Rimarrà nella storia, io da spettatrice mi sarei divertita (ride, ndr)".

