Fabrizio Corona, la giovanissima ex fidanzata di Paolo Brosio confessa: "Cosa mi diceva per stare di più in tv"

Maria Laura De Vitis, meglio nota come la fidanzata di Paolo Brosio, vuota il sacco su Fabrizio Corona. La giovane ha confessato di essere stata contattata spesso dall’ex re dei paparazzi in merito alla sua relazione con Brosio. Maria Laura e Paolo, che hanno 40 anni di differenza, hanno ormai deciso di interrompere la loro relazione, che era nata dopo la partecipazione del giornalista al Grande Fratello, ma era poi naufragata a causa di presunti tradimenti.

Intervistata da FanPage la De Vitis, spesso accusata di aver sfruttato la relazione con Brosio per avere visibilità, ha rivelato che dietro alla loro storia aleggia la figura di Corona: “Ci siamo incontrati due volte mentre Paolo era nella Casa. Avevamo degli amici in comune che mi hanno proposto di portarmi da Fabrizio e io, anche ingenuamente, ho accettato. L’ho visto due volte prima di andare per la prima volta in tv, tra il 3 e il 7 novembre. L’8 ero per la prima volta a Live – Non è la D’Urso”.

Nonostante la sua passione per la tv, la giovane ha ammesso di non aver gradito la spettacolarizzazione del suo rapporto: “Non mi faceva schifo andare in televisione, ma è stato come un vortice che mi aveva inghiottita ed eravamo in due”. Poi ha confessato di aver ricevuto dei suggerimenti da Corona: “Il suo filone era mettere in cattiva luce Paolo e passare io per la poco di buono che si faceva usare fisicamente da un uomo più grande per andare in tv”.

