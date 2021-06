Fabrizio Corona sfregia Vasco Rossi: "Tenere duro in carcere? Non ho bisogno di te"

07 giugno 2021 a

Il messaggio di solidarietà e vicinanza che Vasco Rossi ha mandato ai detenuti nel corso della diretta streaming su Radio Radicale non è affatto piaciuto a Fabrizio Corona. Che anzi lo ha criticato duramente tramite un paio di post condivisi nelle sue storie di Instagram: l'ex re dei paparazzi è ai domiciliari dal 16 aprile scorso, dopo che c'era stata grande apprensione per le sue condizioni di salute fisiche e mentali.

Il rocker di Zocca ha voluto sostenere la maratona organizata dalla Camera Penale 'Franco Bricola' in collaborazione con l'Osservatorio del carcere: "Oltre alla condizione dell'essere in carcere, che tra l'altro conosco perché l'ho provata, capisco la vostra rabbia e la vostra tristezza. Io ho cercato di fare tesoro di quell'esperienza, per cercare di diventare più forte e affrontare i problemi che ci sono nella vita. Vi consiglio di fare altrettanto: dare un senso a questa situazione anche se questa situazione non ce l'ha".

"Vi abbraccio forte - ha chiosato Vasco - vi sono vicino e vi auguro che i vostri problemi legali e umani si possano risolvere per il meglio. Tenete duro". Corona ha bollato tali dichiarazioni come "retorica" e ha criticato anche la citazione della famosissima 'Un senso': "Dare un senso? Non abbiamo bisogno della tua vicinanza ma di una riforma. Combatti per ciò che è giusto. Non così. Così cavalchi l'onda e basta".

