Amedeo Goria e la fidanzata Vera Miales, 30 anni più giovane: "La mia virilità", confidenza piccantissima

Passione a gonfie vele tra Amedeo Goria e Vera Miales. Tra il giornalista Rai, 67 anni, e la bella modella moldava 36enne la differenza d'età non sembra essere un problema, soprattutto sotto le lenzuola. L'ex marito di Maria Teresa Ruta, intervistato dal settimanale Nuovo, è sceso in dettagli molto intimi, sottolineando la grande attrazione e la forte intesa a livello intimo con la compagna: "Posso ritenermi fortunato - ha spiegato senza falsa modestia - perché l’età non ha intaccato la mia virilità",

Insomma, con Vera è amore vero e l'alchimia è garantita un po' dal talamo e un po' anche alla mentalità della ragazza, molto pragmatica e ben lontana dai frizzi e lazzi del mondo dello spettacolo. La 36enne infatti alterna l'attività di fotomodella al bar-tabaccheria che continua a gestire con la madre, alzandosi ogni mattina all'alba per tirar su la saracinesca. "Pensava di essere rimasta incinta ma non era così - ha poi confidato Goria -. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso". Passione sì, ma doccia gelata in arrivo dunque. Goria ha già due figli, ben noti alle cronache televisive perché spesso citati dalla madre Maria Teresa Ruta a cui Goria è stato sposato dal 1987 al 2004. Guenda, concorrente insieme alla mamma al Grande Fratello Vip, e Gian Amedeo, anche lui visto al reality di Canale 5 come ospite una sera nella casa di Cinecittà.

"Amo conquistare le donne - ha sempre ammesso Goria -. Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!". "Non deve essere gelosa e accettarmi come sono - spiega ora rivolgendosi a Vera -. Se una donna è intelligente si possono trovare altre forme di complicità, sono certo che lei saprà gestire la cosa".

