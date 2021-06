Il singolo di Pretelli vola. "Con Shade c'è stato subito feeling", ecco dove si sono conosciuti

Francesco Fredella 21 giugno 2021 a

a

a

L'estate è arriva anche musicalmente. Adesso, le prime hit stanno facendo impazzire gli italiani - che dopo un anno e mezzo di lockdown e zone rosse o gialle vogliono tornare a ballare. E Pierpaolo Pretelli, secondo classificato al Grande Fratello vip di Alfonso Signorini, sta realizzando l'ennesimo sogno. Il suo brano, scritto Shade, s'intitola "L'estate più calda": il ritmo fa salire a tutti la voglia di scatenarsi, urlare e ballare. Pretelli, che nella casa del Gf vip ha fatto sognare tutti grazie alla storia d'amore con Giulia Salemi, adesso si gode il successo. E il suo brano, a pochi giorni dall'uscita, ha superato le 500 mila visite su Youtube. Un vero boom.

Il singolo, in feat con Giorgina, cantante siciliana madrelingua spagnola, è uscito venerdì 18 giugno. A firmarlo lo stesso Pierpaolo insieme a Shade, la produzione è di Jaro. Anche per Pretelli è un'estate calda: la prima da fidanzato, la prima in cui è innamorato di Giulia Salemi. Il Gf vip, l'ultimo è stato il più lungo di sempre, ha fatto scoppiare una vera scintilla tra loro. Il videoclip, diretto da Federico Santaiti, è stato girato a Ischia con Giulia Salemi, che ha ha voluto partecipare.

Adesso, però, per Pretelli è arrivato il momento del grande salto: si parla di un suo arrivo su Rai1, a Tale quale show (il programma di imitazioni musicali di Carlo Conti). Per ora è un'indiscrezione, ma circola da diverse settimane. Lui non ne parla, per scaramanzia o per professionalità? Mistero. Ma la vera novità, legata a questo suo ultimo lavoro musicale, è come ha conosciuto Shade. "In nazionale cantanti ed è stato subito feeling", racconta a Libero Pierpaolo Pretelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.