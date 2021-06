Alena Seredova, frecciata a Ilaria D'Amico e Gigi Buffon: "Contro la mia natura"

Francesco Fredella 21 giugno 2021 a

Famiglia allargata? No, grazie. Alena Seredova torna a parlare dell’ex marito Gigi Buffon, che nel frattempo si è rifatto una vita con Ilaria D’Amico. E sui social, durante una diretta seguita da milioni di followers, si lascia andare a commenti. “Famiglia allargata? È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente. Lo so, sono dura”, continua. Insomma, non ci sarà la possibilità di vederli tutti insieme appassionatamente - come del resto accade a molte coppie dello spettacolo (pensate a Francesco Facchinetti e la sua ex Alessia Marcuzzi).

Ma la Seredova e la D’Amico, a quanto pare, non hanno mai legato. Un po’ come accade in casa Carrisi con Loredana Lecciso e Romina, ex di Al Bano, che non si incontrano mai. Eppure in questo caso la Lecciso ha teso più volte la mano all’ex moglie di Carrisi. Appello inascoltato. Passato sottotono. Gigi Buffon e Ilaria D’Amico non hanno mai parlato della loro vita sentimentale passata. Silenzio assoluto.

Si amano come il primo giorno senza tener conto delle critiche che arrivano spesso dal mondo dei social. Ed anche Alena Seredova ha ritrovato la serenità in amore accanto ad Alessandro Nasi. Insomma tutto è bene quel che finisce bene, ma molti fan di Buffon sognarono la réunion in grande stile. Difficile che questo possa avvenire. Il portierone non si è mai espresso, questo fa riflettere. Intanto, rumors dell’ultim’ora, la Seredova e Alessandro Nasi sono pronti a trasferirsi a Forte dei Marmi. Relax puro, ma con i paparazzi sempre in agguato.

