Naike Rivelli, perizoma e tacchi a spillo: yoga lo fa così, una foto "vietatissima"

Ornella Muti e Naike Rivelli sono una coppia madre-figlia a dir poco provocante sui social, dove non disdegnano di pubblicare scatti che a volte sfidano la censura. Come l’ultimo postato da Naike per celebrare lo Yoga Day, che cade il 21 giugno: un appuntamento importante per gli amanti della disciplina, tra i quali si inserisce con pieno diritto la Rivelli. Quest’ultima ha ovviamente festeggiare la ricorrenza a modo suo: ovvero in topless, con addosso solo degli avvenenti slip rossi.

Naike si è messa in posa in equilibrio sulle mani e con le gambe divaricate a formare una V perfetta: in questo modo ha creato un effetto ottico a dir poco piccante e birichino, dato che sullo sfondo c’è Albert Einstein con la lingua da fuori. E non c’è bisogno di aggiungere altro, lo scatto racconta già tutto della provocazione lanciata dalla Rivelli. Per la quale lo yoga è una passione vera, soprattutto nelle due versioni “aereal” e “naked”: i fan sono abituati a vederla nuda o quasi e impegnata in posizioni piuttosto complesse, come ad esempio quelle in cui si aggrappa a teli che la tengono sospesa a mezz’aria.

“Sii intelligente, fai yoga”, è il messaggio con cui Naike ha accompagnato lo scatto piccante e provocante, in cui il lato B è ben in vista: ma è la plasticità e la simmetria dello scatto a colpire i fan, sempre rapiti dalle qualità della Rivelli.

