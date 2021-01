Verissimo, "rapporti intimi con suo figlio": orrore contro Sabrina Salerno, la più oscena delle insinuazioni

31 gennaio 2021 a

Un racconto da brividi, quello di Sabrina Salerno a Verissimo, il programma del sabato pomeriggio in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin. La cantante, icona degli anni '80, si è raccontata, si è messa a nudo, ha parlato degli affetti, del padre e anche di suo figlio. E su quest'ultimo ha rivelato un episodio inquietante. Il tutto dopo che la Toffanin ha letto una lettera commovente del figlio, Luca, rivolta alla mamma. Lettera che la ha emozionata, tanto che è scoppiata in lacrime.

"Lui è più forte di me, perché è stato desiderato tanto", ha premesso la Salerno riferendosi a Luca. Dunque, la rivelazione: "Ho denunciato alla polizia postale una persona che su un social russo ha scritto una mostruosità, che avevo rapporti con mio figlio. Si tratterebbe di qualcuno con problemi mentali. Stiamo cercando di risalire alla sua identità", ha rivelato. Insomma, un orrore: qualcuno insinuava che Sabrina Salerno avesse rapporti con suo figlio. Orrore che ha scelto di contrastare con una denuncia.

Sul padre, la cantante ha affermato: "Avendo avuto una situazione molto difficile con lui ero molto prevenuta con gli uomini. Mia madre mi ha avuto a 18 anni e non ce la faceva a prendersi cura di me, sono cresciuta con i nonni. Ma comunque la sentivo. Mio padre invece non c'è mai stato, a 12 anni lo cerco nell'elenco telefonico e lo chiamo. Da lì, l'ho visto una decina di volte, tra i 12 anni e i venti. Dal momento che non ero stata un figlio desiderato, lui non poteva darmi niente. Ho vissuto il suo rifiuto per anni, mi ha riconosciuto a 45 anni", ha concluso la Salerno a Verissimo.

