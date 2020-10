Sabrina Salerno, autunno chi? Semi-nuda nel campo di spighe, forme "extraterrestri": sfida la censura

29 ottobre 2020 a

Autunno? Ma quando mai. Almeno non per Sabrina Salerno, che in questi giorni tristi, freddi e cupi ci regala un raggio di luce. Una luce... piccantissima. La showgirl, dall'alto dei suoi 52 anni portati meravigliosamente, mostra a tutti i suoi fan un'ultima, infuocata, foto pubblicata sul profilo Instagram. Eccola in bikini azzurro nel bel mezzo di un campo di spighe. Unico altro dettaglio il ciondolo con la "S" che le plana tra i seni. A corredo della foto, il commento: "Extraterrestre portami via. Voglio una stella che sia tutta mia Extraterrestre vienimi a cercare Voglio un pianeta su cui ricominciare", una citazione del celebre brano di Eugenio Finardi. Ma l'attenzione, ovviamente, viene catturata dal suo fisico. Strepitoso.

