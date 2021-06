Maria Elena Boschi, raptus di Giulio Berruti al tavolo coi genitori: la mano... proprio lì, paparazzata pazzesca

25 giugno 2021 a

Passione incontenibile, amore a gonfie vele. Si parla di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, coppia che ormai sta insieme da molto tempo, l'onorevole di Italia Viva e l'attore-dentista. No, i due ormai non si nascondono più. E insomma, le occasioni per i paparazzi sono ghiotte. Così come dimostra un rovente servizio pubblicato da Oggi, che ha sorpreso la coppietta nel bel mezzo di una giornata romana.

Lei 40 anni e lui 36, eccoli mentre si godono il sole della Capitale. Prima a passeggio, lei vestita con un tubino nero super-sexy e stivaloni alti fino al ginocchio. Dunque il pranzo insieme ai genitori di lui, il chirurgo oculista Giuseppe Berruti di Moncalvo e Francesca Romana Reggiani, professione avvocato. Il tutto a un ristorante in pieno centro, dove si brinda per il ritorno di Berruti dagli Stati Uniti, dove ha appena terminato la lavorazione di un film.

Clicca qui per vedere il servizio integrale di Oggi

Foto, scatti e paparazzate. E uno di questi scatti, quello che potete vedere qui sotto, è assolutamente clamoroso. Già, perché il gesto di Giulio è decisamente poco... onorevole. La sua mano, sorniona, infatti plana dritta dritta sul lato B di Maria Elena Boschi. Il tutto, per inciso, davanti ai suoi genitori. Già, la passione tra i due è assolutamente incontenibile...

