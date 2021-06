Giulia Stabile, insieme a Mara Venier in questo programma tv: l'ultima conquista della ballerina di Amici

29 giugno 2021 a

Giulia Stabile, ballerina vincitrice dell'ultima edizione di Amici, è il personaggio del momento. Dopo il trionfo nel talent di Maria De Filippi, le si aprono nuove porte: non solo entrerà a fare parte dei ballerini professionisti di Amici, ma si vocifera ci sia più di un progetto in serbo per lei. L'ex allieva con la sua spontaneità ha conquistato proprio tutti, anche Mara Venier, che l'ha ospitata in una delle ultime puntate di Domenica In su Rai 1.

La Venier è rimasta così colpita dalla 19enne che avrebbe deciso - come riporta BlastingNews - di averla come ospite anche in un’altra sua trasmissione, Una voce per Padre Pio. L'evento andrà in onda su Rai 1 domenica 4 luglio in prima serata. Si tratta di uno spettacolo all’insegna della musica cui parteciperanno anche volti noti della canzone italiana, come Al Bano e Romina Power, Gigi D’Alessio, Katia Ricciarelli, Orietta Berti e tanti altri.

Insomma, un periodo d'oro per la Stabile. E non solo dal punto di vista professionale, ma anche da quello sentimentale. La ballerina di Amici, infatti, è fidanzata con Sangiovanni. Lei e il cantante si sono conosciuti e innamorati proprio all'interno della scuola. Il loro rapporto procede a gonfie vele nonostante le varie difficoltà legate alla distanza e agli impegni di entrambi. Nonostante ciò, come riporta il settimanale DiPiù Tv, Giulia Stabile ha ammesso di non voler bruciare le tappe.

