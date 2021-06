Emma Marrone, terrore ad alta quota: come la hanno beccata in aereo, una foto sconcertante

30 giugno 2021 a

Emma Marrone terrorizzata dagli aerei. La paura di volare della cantante è stata addirittura immortalata sui social, dove la Marrone ha voluto condividere con i suoi fan i suoi timori. "Io - ha detto scherzosamente su Instagram - soffro solo per la musica, che sia chiaro". Questa volta la "colpa" è della sua partecipazione a Battiti Live, il programma di Radio Norba condotto da Elisabetta Gregoraci.

Per l'occasione l'ex star di Amici ha dovuto prendere due voli, uno di andata per la Puglia e uno di ritorno per la Capitale. Emma ha condiviso sui social la sua dura sfida, immortalando ogni attimo: "Non prendevo un volo da due anni, chi mi conosce sa". E infatti le foto parlano chiaro. In tutti gli scatti si vede la cantante distesa sul sedile dell’aereo privato praticamente terrorizzata.

Nei giorni scorsi la cantante era stata al centro di un'altra polemica: questa volta con protagonisti I Maneskin. La Marrone infatti non aveva preso bene l'esibizione della band agli Eurovision: "Non sto a contare i pregiudizi subiti, ho imparato a fregarmene. A volte ero troppo avanti e non sono stata capita. Invece che essere sostenuta perché avevo portato un pezzo rock come 'La mia città', un atteggiamento non da classica cantante pop italiana che punta sulla voce e sulla femminilità, venni massacrata: si parlò solo degli short d’oro che spuntavano sotto l’abito e delle mie movenze. Ora che Damiano dei Maneskin si presenta a torso nudo va bene: è evidente che c’è sessismo". Molte però le reazioni avverse che hanno travolto l'artista, tra queste anche quelle del frontman Damiano David che ha liquidato l'accusa ricordando che "il giudizio facile contro il femminile è più feroce, costante, svilente".

