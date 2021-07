Temptation Island, Manuela, Stefano e "l'amore sporco". Dettagli intimi disgustosi

06 luglio 2021 a

a

a

"Fa l'amore sporco". E a Temptation Island scoppia il caso più imbarazzante. Manuela e Stefano stanno insieme da 4 anni ma sembrano odiarsi, letteralmente, tanto che su Instagram Selvaggia Lucarelli bolla la coppia con un inequivocabile "livello di tossicità: 20". Tra i due fin dalla prima puntata volano insulti, recriminazioni e pugnalate. Ma il top viene raggiunto alla seconda puntata. Manuela, che ha scoperto vari tradimenti del partner e per questo ha messo fine alla loro convivenza (ma non alla loro storia), si sfoga con Luciano, il tentatore a cui è sempre più vicina. Dopo aver rivelato la storiella piuttosto disgustosa del fidanzato e della tavoletta del wc, la ragazza entra in dettagli ancora più intimi, raccontando di non avere più alcuna attrazione fisica per lui. Motivo? "La vedo come una cosa sporca, specialmente come la fa lui. Non mi sento desiderata, come se lui facesse una cosa meccanica".

Volano tavoli e sedie, poi la fuga: caos mai visto a Mediaset, chi hanno squalificato dal reality delle tentazioni

Il conduttore Filippo Bisciglia ovviamente sottopone il video-sfogo a Stefano, che reagisce male: "Tu come lo fai?", chiede a un certo punto all'interdetto padrone di casa. Il sospetto è che Manuela abbia interpretato la partecipazione a Temptation Island come una brutale resa dei conti, una umiliazione pubblica per il compagno infedele e insensibile. "Questa è venuta qua per lasciarmi, ma perché non mi ha lasciato prima. Mo ti faccio vedere che faccio io", ha rivelato poi Stefano rientrando nella sua casetta.

Temptation Island, Tommaso e Valentina rovinati. "Te la stacco": corna in diretta, finisce in disgrazia





D'altronde, con le tentatrici, era stato proprio il ragazzo ad accendere la miccia: "Lei è rifatta, è una insicura - spiegava riguardo alla fidanzata -. Lei fisicamente non è una bomba atomica come lei…". E Manuela aveva risposto piangendo: "Sta sempre a fare paragoni, io mi sento brutta così. Io lavoro, a casa faccio tutto io, la sera sono stanca... Lui pensa solo a divertirsi, alle cose superficiali. Io vorrei tanto un fidanzato come Luciano, che mi faccia sorridere sempre".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.