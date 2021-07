Naike Rivelli fuori controllo, baci in bocca alla maialina: il video che lascia senza parole

08 luglio 2021 a

Altra "prodezza" social destinata a far parlare e discutere, quella di Naike Rivelli, la vulcanica figlia di Ornella Muti. E no, in questo caso non si parla del suo peculiare yoga totalmente svestita, che ama praticare e mostrare, bensì della sua maialina, Kiara.

Chi segue la Rivelli sa bene che Kiara è una presenza quasi fissa nei suoi video social. E così ecco che Naike ha colto l'occasione del World Kissing Day proprio per scambiarsi baci con la sua maialina. Eccole baciarsi in bocca, le labbra sul muso della porcellina, che lascia fare Naike Rivelli senza scomporsi. Immagini che come al solito hanno polarizzato i seguaci tra chi critica Naike e chi invece si è fatto una grassa risata.

