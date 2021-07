Maria De Filippi, "scoop gossipparo da due soldi": quella voce sulla lite con il noto autore tv

Francesco Fredella 19 luglio 2021 a

a

a

La bomba di un ex autore tv su Maria De Filippi. Davvero ci sarebbero stati attriti in passato? L'intervista che mette le cose in chiaro arriva sulle colonne di PiùDonna.it. Si tratta di Luca Zanforlin, che secondo rumors avrebbe litigato con Maria De Filippi. Ma di vero non c'è proprio nulla, si tratta di una fakenews circolata su vari siti. “A mettere in giro questa voce ci ha pensato qualche giornalista a caccia di uno scoop gossipparo da due soldi…Noi siamo a posto…”, dice Zanforlin su PiuDonna.it.

"Diletta Leotta, scansate". Terremoto a Sky, quelle foto pazzesche di Valentina Caruso: eccole... | Guarda





E parla, al contrario di quanto si possa immaginare, di un rapporto splendido con Maria De Filippi: “Io e lei sappiano cosa siamo l’uno per l’altra. Lavorare con lei è stimolante, ma anche impegnativo”. Insomma, non ci sono stati attriti. Nessuna lite. Tutto fila liscio come l'olio, ma spesso alcuni siti mettono in giro notizie poco vere e non verificate. Luca Zanforlin confessa: “Non ho mai incontrato nessuno come lei. Che è la Tv. Il suo approccio sul prodotto è unico ed è questo che la rende la regina della Tv…”.

Solo gli slip. La follia di Elisabetta Canalis, svestita sul tetto che scotta: topless e... foto estrema | Guarda

Queen Maria in questi giorni è alle prese con la registrazione della nuova edizione di Tu si sue vales, che andrà in onda ad ottobre in prima serata su Canale5. Torna anche Belen Rodriguez, che con un post sui social annuncia l'arrivo a Roma dopo la nascita di Luna Mari (la figlia nata dalla storia d'amore con Antonino Spinalbese, 26 enne, Hair Stylist conosciuto a Milano lo scorso anno).

Alena Seredova, tensione alle stelle con Ilaria D'Amico: la risposta sulla sua famiglia che spiazza tutti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.