Elisabetta Canalis, solo gli slip: una follia, svestita sul tetto che scotta. Topless e... foto estrema

Mamma mia, che Elisabetta Canalis. La showgirl sul tetto che scotta. Ed è subito delirio. Già, perché la meravigliosa Elisabetta, sui social, poco fa ha consegnato a tutti i suoi seguaci una delle foto più ardite, spregiudicate e provocanti che si ricordino a memoria d'uomo.

Eccola, dunque, mostrarsi in cima a un tetto, di profilo, a coprirla soltanto un cappello di paglia e degli slip. Tutto il resto è... come mamma l'ha fatta. Una fotografia pazzesca che ha letteralmente mandato in estasi i fan. Infine, una curiosità: poco prima, Alessia Marcuzzi aveva pubblicato una fotografia quasi identica ( che potete vedere cliccando qui ). Topless e solo gli slip a coprirla, non sul tetto ma su una spiaggia.

