Belen Rodriguez, "atteso il suo arrivo": dopo il parto subito in tv, ecco chi la cerca

Belen Rodriguez torna al lavoro. Ad una settimana esatta dalla nascita di Luna Mari l'argentina si rimette in sella. E, a quanto pare, è atteso il suo arrivo alle registrazioni di Tu si que vales, il programma di Maria De Filippi. Ora la vita di Belen sembra essere cambiata: amore, famiglia, la seconda arrivata che sta facendo impazzire tutto il clan Rodriguez. E papà Gustavo, sempre secondo rumors, sarebbe pronto a partire con Antonino Spinalbese per Pechino Express (che per la prima volta dopo anni in Rai approda su Sky). C'è sicuramente molta attesa per il ritorno in video di Belen, un po' come è successo qualche anno fa da Michelle Hunziker a Striscia la notizia dopo il parto.

“Ultimo riposino prima della partenza! Andiamo a lavorare”, ha scritto su Instagram la conduttrice prima di tornare a Roma per Tu si que vales, dove è al timone dal 2014. Ovviamente non sono mancati commenti positivi alla foto di Belen. "Ti aspetto bellezza", ha scritto Sabrina Ferilli - colonna portante dello show del sabato sera di Canale5.

La Rodriguez, sicuramente, sta vivendo un momento d'oro dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Nella sua vita, quasi all'improvviso, è arrivato Antonino Spinalbese - 26 anni - Hair Stylist di professione. E' stato un vero colpo di fulmine tra loro. Ed è nata Luna Mari, una bambina bellissima che ha fatto intenerire il piccolo Santiago (l'altro figlio di Belen, nato dal matrimonio con De Martino). Una famiglia allargata in grande stile. Parola d'ordine: amore.

