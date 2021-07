Elisabetta Gregoraci, "Fatima Trotta le ha soffiato il posto": malumore e delusione, l'indiscrezione

22 luglio 2021 a

Elisabetta Gregoraci, che era in lizza per la conduzione di un nuovo programma su Italia 1, Honolulu, sarebbe stata rimpiazzata. Al suo posto sarebbe stata scelta Fatima Trotta, nota per essere stata al timone di Made in Sud su rai 2. A riportare l'indiscrezione è TvBlog: "La decisione di affidare Honolulu a Fatima Trotta, si mormora nei 'condizionati' corridoi di Cologno Monzese, pare non sia piaciuta molto ad Elisabetta Gregoraci che probabilmente avrebbe amato prendere il timone di questa nuova produzione televisiva".

Si tratta ovviamente solo di voci di corridoio e nulla è confermato. Ciò che è certo, invece, è che in autunno Fatima Trotta presenterà il nuovo programma, che andrà in onda il mercoledì in prima serata. Stando alle prime anticipazioni, Honolulu sarebbe un programma comico che vedrà però dei volti nuovi. Dunque sarà diverso da programmi simili come Colorado e Made In Sud, grazie anche ad altri accorgimenti.

Dopo l'esperienza al Battiti Live, la Gregoraci ha raggiunto l'ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco in Toscana. A documentarlo è stato proprio l'imprenditore 71enne, che ha pubblicato sui social uno scatto dell'ex moglie col figlio scrivendo "Bellissimi". "Raro trovare una ex coppia con un rapporto così intelligente da volersi ancora bene e rispettarsi a vicenda, complimenti!", uno dei commenti allo scatto con più like.

