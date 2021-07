Maria Teresa Ruta umiliata dalla figlia Guenda Goria: "Non ce la faccio più, forse tu...". Accusa clamorosa, c'entra il fidanzato

25 luglio 2021 a

Grossa tensione in casa Goria tra madre e figlia. "Colpa" del fidanzato di quest'ultima. Guenda Goria, che ha partecipato insieme alla mamma Maria Teresa Ruta all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, da qualche tempo si frequenta con Mirko Gancitano. La relazione è seria e ben avviata, ma a quanto pare la celebre conduttrice si starebbe rifiutando di conoscere il ragazzo, provocando molto dolore alla figlia. E Guenda ha così deciso di lavare i panni sporchi spiattellando tutto in pubblico, con uno sfogo molto pesante consegnato al settimanale DiPiù.

La famiglia Gancitano ha già accolto in Sicilia la figlia della Ruta e del giornalista Rai Amedeo Goria: "Sono stata bene con loro e allo stesso tempo provo imbarazzo perché invece tu sfuggi alle presentazioni", è l'accusa di Guenda nella lettera indirizzata a mamma Maria Teresa. "So che sei un po’ all’antica e desideri aspettare che questa storia sia stabile perché troppe volte mi hai vista soffrire ma questa volta sento che Mirko è la persona giusta".

"Non ce la faccio più - è l'attacco frontale a Maria Teresa -: prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse tu pensi solo a te stessa". Parole pesanti che testimoniano, al tempo stesso, quanto Guenda sia legata ora a Gancitano, videomaker 30enne di stanza a Milano e conosciuto a Sharm el Sheik grazie ad amici in comune. Un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato la Goria addirittura a rinviare di qualche giorno il ritorno in Italia.

