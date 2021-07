Elisa Isoardi ve la ricordate così? Addio: clamoroso e radicale cambio, ecco il suo volto oggi

26 luglio 2021 a

a

a

Elisa Isoardi cambia look. Dopo il suo ritorno dall'Isola dei Famosi l'ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha deciso di mantenere quel biondo che le aveva regalato il sole. E così la Isoardi ha deciso di cambiare il colore dei capelli regalandosi, al suo castano naturale, delle sfumature più che accese di biondo. Le immagini scattate da Oggi lasciano presagire che per lei ci siano novità in vista.

"Elisa Isoardi e il giornalista Mediaset". Da Cologno fuga di notizie pesantissima: ma davvero?

Al momento l'ipotesi Mediaset è stata cancellata. "Non ci sono progetti specifici per Elisa Isoardi. Se ci fosse un programma adatto la prenderemo in considerazione. A oggi non c’è nessuna volontà particolare di utilizzarla, nonostante sia un’ottima professionista. Ne abbiamo già tanti", aveva commentato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti mettendo a tacere una volta per tutte le numerose voci.

Indiscrezione-terremoto, rivoluzione a Mediaset: "Ecco a chi può soffiare il posto Elisa Isoardi", la regina abdica?

Nonostante questo l'ex volto Rai non ha alcuna intenzione di fermarsi. Lo dimostrano anche gli scatti del settimanale, che la vede a Castelmagno, in provincia di Cuneo dove è cresciuta e dove vive la madre. La conduttrice ha lasciato per un attimo le telecamere per dedicarsi ad aiutare mamma Irma nel ristorante di montagna dove la signora lavora. Sempre al suo fianco i suoi adorati barboncini, Zen e Cristina. Negli scatti anche lo chef stellato Michelangelo Mammoliti, che fotografa Elisa mentre assaggia il suo piatto a base di quaglia e faraona.

Elisa Isoardi sconvolge il red carpet: sale sul palco "vestita così". Là sotto... Si girano tutti | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.