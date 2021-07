Alessandra Amoroso e Stefano, "a un passo dal matrimonio": finisce in disgrazia, che beffa...

Francesco Fredella 29 luglio 2021 a

Alessandra Amoroso parla della fine della sua storia d’amore con Stefano Settepani, che avrebbe dovuto sposare a breve. In un’intervista a Grazia racconta i motivi affrontando per la prima volta la situazione pubblicamente. “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”, racconta.

La storia tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani è andata avanti per circa cinque anni. E si è trattato di un legame molto forte, importantissimo. Così, la cantante ha chiarito che si può essere amici degli ex fidanzati. “Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato”, puntualizza.

Nella lunga intervista a Grazia parla anche di un percorso dall’analista, necessario durante il primo lockdown che ha dovuto trascorrere da sola a Roma. E dice di essere rinata: prima si vedeva come la meno bella, oggi le cose sono cambiate. Alessandra è completamente cambiata. Anche sul fronte musicale non mancano le novità: sarà la seconda cantante italiana a cantare allo stadio San Siro di Milano (prima di lei la Pausini). Il concerto è fissato per il prossimo 13 luglio 2022.

