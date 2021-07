Luigi Berlusconi "anticipa" la sorella Barbara: la "linea ereditaria", ecco cosa cambia con la nascita di Emanuele Silvio

29 luglio 2021 a

Silvio Berlusconi è diventato nonno per la tredicesima volta, ma presto lo sarà anche per la quattordicesima. La figlia Barbara è infatti nel bel mezzo della quinta gravidanza: aspetta una bambina, dunque in casa Berlusconi il 2021 sarà caratterizzato da un fiocco rosa e uno azzurro. Quest’ultimo risponde al nome di Emanuele Silvio: così Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli hanno deciso di chiamare il loro maschietto.

Il figlio più giovane dell’ex presidente del Consiglio nonché leader di Forza Italia ha sposato la compagna lo scorso anno nella basilica di Sant’Ambrogio: i due si sono conosciuti circa due anni fa, durante una serata con gli amici ai tempi dell’università. Entrambi si sono laureati alla Bocconi, lui in Economia e lei in Giurisprudenza. Luigi lavora nel campo della finanza e nel 2014 è diventato presidente della holding Quattordicesima, mentre Federica lavora con una società che si occupa di pubbliche relazioni, eventi e comunicazione.

La nascita del loro figlio precede di qualche settimana quella della bimba di Barbara. Sarà lei a dare alla luce il quattordicesimo nipote di Berlusconi, dopo averne già messi al mondo quattro: sono Leone (4 anni), Francesco Amos (3), Alessandro (13) ed Edoardo (11).

