Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli "presto sposi": indiscrezione clamorosa su matrimonio e figlio

Potrebbero sposarsi. E la favola, se l’indiscrezione fosse vera, continuerebbe: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi a quanto pare stanno iniziando i preparativi per convolare a nozze. L’indiscrezione, in queste ore, corre sui social, ma i diretti interessati ancora non ne parlano. La loro storia d’amore è nata nella casa del Grande Fratello vip, sono virali e seguiti su social. Oggi la pagina Investigatore Social - tramite una fonte segreta - tuona: “Pierpaolo e Giulia presto sposi. I due starebbero organizzando il futuro matrimonio con tanto di famiglia, quindi un figlio”.

Solo pochi giorni fa, Pierpaolo Pretelli ha trascorso con Giulia un po’ di tempo all’insegna del relax: il padre dell’ex velino è apparso abbastanza in sintonia con Giulia. Ed è così che hanno praticamente voltato pagina dopo la storia d’amicizia tra la Gregoraci e Pierpaolo, che è nata nella casa più spiata d’Italia. Giulia ha conosciuto anche il piccolo Leonardo (il figlio nato dalla storia passata tra Pierpaolo e Ariadna Romero). Insomma gli ingredienti per una vera storia da favola ci sono ed ora i followers dei “Prelemi” (così come tutti conoscono sui social Giulia e Pierpaolo) sono pronti a sognare. Ancora una volta. Senza aprire gli occhi.

Per Pierpaolo, intanto, si stanno per aprire le porte di “Tale quale show”, su Rai1 a partire da settembre. Un vero colpo per Carlo Conti, che arruola nel suo programma un grande imitatore che nella casa del Grande Fratello vip ha dato prova di grande talento. Divertimento assicurato.

