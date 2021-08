Bobo Vieri pronto a stupire i fan: il progetto segreto che lancerà ad agosto

Francesco Fredella 05 agosto 2021 a

Bobo Vieri al settimo cielo: la sua estate è caldissima. Bomberr vola. Ed il nuovo business dello storico capocannoniere dell’Inter ancora una volta fa sognare i fan. Dopo gli Europei, vinti dall’Italia, la sua bombeer azzurra si prepara ai Mondiali di calcio. La strada è tutta in discesa, visti i numeri da capogiro, con un vero exploit: 2 milioni di bottiglie prodotte e il sold out dietro l’angolo. Adesso Vieri, seguitissimo sui social, è la nuova star del beverage e diventa campione per l’ennesima volta. La Bombeer, nata dalla collaborazione con 25H Holding, start up di Driss El Faria, e con Focus 55 Holding di Fabrizio Vallongo, è diventata in pochi mesi un must fra gli amanti della birra e ha fatto capitolare anche molti ex colleghi di Vieri: Totti e Ilary, Cassano e sua moglie ed altre star del calcio.

Ora, stando ad alcuni rumors, sembra che Vieri voglia fare alcune dirette Instagram nel mese di agosto con i suoi followers. Un’estate da bomber, a tutta birra. Ancora non si sa la data: mistero. Ma il conto alla rovescia potrebbe essere già iniziato. Tenetevi pronti.

Intanto, oltre alla Bombeer azzurra sono in circolazione anche quella Rosa, variante dedicata alle donne, e quella bianca, la prima dall’ex attaccante. Per lui un’estate da incorniciare, visto che la sua birra è diventata il talismano degli Europei.

