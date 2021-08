Chiara Ferragni, tutto normale? Il lato B in bella mostra sconvolge i fan: forme pazzesche e clamorosi sospetti

12 agosto 2021 a

L'ultimo scatto di Chiara Ferragni solleva qualche dubbio. L'influencer in vacanza in Costa Smeralda si è fatta immortalare a bordo di una barca, mentre bacia il marito Fedez. La foto però, rigorosamente in posa, insospettisce i fan. Il motivo? Il lato B della Ferragni sembra sproporzionato rispetto al resto del corpo. Ed ecco che tutti si cimentano in varie ipotesi. C'è chi sostiene che la Ferragni sia prossima a una terza gravidanza e chi crede sia un "regalo" della secondogenita Vittoria, nata il 23 marzo scorso.

Altri invece si interrogano preoccupati e altri ancora la bacchettano per l’uso fuori controllo dei ritocchini fotografici e per la volgarità del messaggio: "Sei una mamma e non ne hai bisogno", interviene qualche utente arrabbiato. Qualche giorno fa un altro scatto aveva fatto clamore: nell'immagine si vedeva Chiara avvinghiata in acqua al marito. Una foto "bollente" che ha scatenato i numerosi seguaci della coppia.

Molti infatti hanno ironizzato che da quella vacanza, vista la passione tra i due, potessero tornare in cinque e non più in quattro. Insomma, un altro bebé in arrivo. Nulla di vero però, visto che la Ferragni ha appena dato alla luce la piccola Vittoria, arrivata dopo il primogenito Leone.

