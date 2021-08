Chiara Ferragni, scollatura mostruosa? La madre Marina risponde così: foto da bollino rosso

12 agosto 2021 a

Una sfida a colpi di bikini, il tutto tra madre e figlia. La madre è la signora Marina Di Guardo e la figlia è Chiara Ferragni. Tutte e due clamorosamente social, tutte e due molto belle, tutte e due impegnate nel mostrarsi, quando possibile, in bikini, appunto. E l'ultima foto della madre dell'influencer più famosa d'Italia lascia in effetti senza fiato.

Marina Di Guardo, infatti, ha postato in rapida successione una doppia gallery in costume da bagno direttamente dal luogo delle sue vacanze, le Isole Eolie. Scatti che le sono valsi un diluvio di like, consensi e commenti adoranti.

E Chiara Ferragni, da par suo, pur non in bikini, ha postato un'immagine da cui emergeva tutta la sua bellezza. "Tonight", ha scritto su Instagram. Dunque, un rullino con degli scatti che mostravano il look scelto per la sua serata in Sardegna di ieri, mercoledì 11 agosto: un tubino nero scollatissimo scon squarcio "strategico" sotto al seno e tacco a spillo d'ordinanza. Niente da dire, bellissima..

