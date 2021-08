Guè Pequeno, dopo la vasca piena di prosecco... occhio all'ultima bottiglia

Francesco Fredella 13 agosto 2021 a

a

a

Prima una vasca piena di prosecco, ora Guè Pequeno ci riprova. Ma con un altro copione e senza polemiche. Infatti, nelle sue Ig stories spuntano le bottoglie Mood wines, che stanno illuminando le notti nei locali più famosi del Paese. E con questa nuova storia con un colpo di spugna cancella il putiferio di polemiche di qualche tempo fa. Insomma, si volta pagina: l’iniziativa di marketing organizzata da una cantina di San Pietro di Feletto aveva fatto infuriare tutti. Una vera ondata di polemiche in Rete dopo alcuni scatti del rapper in una vasca con 400 litri di prosecco. Acqua passata. Tutto diverso per Mood Wines, che ha chiesto al rapper milanese di provare il prosecco luminous che sta spopolando ovunque: Guè rapper brinda al Ferragosto con cappellino d’ordinanza sul divano di casa. La storia sta facendo il giro della Rete e le bottiglie Wines con la medusa luminous stanno conquistando le notti d’agosto.

Di Mood Wine ne parla anche il sito beverfood, specializzato in questo settore. E dice che la bottiglia Mood Luminous ha una grande (e forse unica) particolarità: “grazie ad un’installazione al suo interno si illumina di verde facendo brillare il volto della Medusa, che è il tratto distintivo di questo prosecco”. Una referenza firmata da Cantine Riondo, una dei player più importanti del comparto degli sparkling italiani che si è legato in una partnership produttiva con Mood Wine, un progetto dietro cui c’è un la mano di Driss El Faria con la sua 25H Holding insieme a un gruppo di giovani imprenditori.

La Medusa, che è il tratto distintivo di questo spumante, ha un forte significato mitologico. In molti locali sta andando a ruba: una nuova moda, un trend del tutto insolito o - semplicemente - una moda. Molti vip hanno scoperto questa bevanda che anima la notte del just Cavalli a Porto Cervo, uno dei locali chiave per il jet-set italiano e non solo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.