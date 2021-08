Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, nuova coppia dopo Tokyo 2020: spunta una foto, prime effusioni in mare

14 agosto 2021 a

Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri sono una coppia? Così sembrerebbe, a giudicare dall’ultimo post piuttosto esplicito che è stato pubblicato dalla schermitrice sul suo profilo di Instagram. Dopo aver vinto la medaglia di bronzo nella spada a squadre ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, la Famingo sta trascorrendo le vacanze nella sua Sicilia.

Nata a Catania, la schermitrice italiana ha da poco festeggiato a Taormina l’ultima vittoria ottenuta alle Olimpiadi. All’improvviso, però, è spuntata una foto che la ritrae abbracciata a Paltrinieri durante un giro in barca. Anche il nuotatore è reduce dai successi di Tokyo 2020, dove ha compiuto un vero e proprio miracolo riuscendo a mettersi al collo due medaglie, nonostante la mononucleosi che lo aveva colpito un mese e mezzo prima dei Giochi.

Paltrinieri ha vinto l’argento negli 800 stile libero e poi il bronzo nella durissima 10 km in acque aperte. Finora non c’era mai stato alcun indizio che potesse far immaginare una relazione tra il nuotatore e la schermitrice: chissà che i due non si siano avvicinati proprio grazie a Tokyo 2020. A vedere i commenti di alcuni sportivi italiani presenti alle Olimpiadi, si potrebbe pensare che per chi è stato al villaggio olimpico questa presunta nuova coppia non è una novità assoluta.

