Maria Teresa Ruta scrive alla figlia Guenda Goria: "Perché non ho voluto incontrare il tuo fidanzato", il grosso dolore in famiglia

L’incontro c’è stato: Maria Teresa Ruta ha conosciuto Mirko, il fidanzato di sua figlia Guenda Goria. E la favola continua. Ora, però, la figlia di Amedeo Goria e della Ruta sta per tornare in scena con uno spettacolo a teatro, questa è l’ennesima bella notizia dopo un periodo scandito da chiusure e coprifuoco. L’annuncio di un ritorno in scena con Miriam Galanti arriva da un’intervista del settimanale Ora. "In scena con un testo inedito - dice la Galanti -. Ho uno spettacolo il 31 agosto con Guenda Goria che si chiama La Vespa. Siamo in scena io e lei, due protagoniste", continua.

Sullo sfondo di questa estate, però, resta l’incontro tanto atteso tra Mirko e la Ruta. L’abbraccio avviene in Grecia, dove i fidanzatini arrivano dopo aver girato l’Italia in lungo e largo. Insomma, dopo un po’ attesa - in Grecia - la Ruta conosce finalmente Mirko. E vissero felici e contenti, come si dice solitamente nelle favole. Tutto vero. La storia d’amore tra Guenda e Mirko, regista della Rai, inizia improvvisamente dopo il Grande Fratello vip: una vacanza insieme all’estero, dove probabilmente avviene l’incontro, e poi le prime foto insieme. Nelle scorse settimane Guenda aveva chiesto alla madre di conoscere finalmente il fidanzato. A DiPiù la Ruta ha confessato perché atteso mesi prima di incontrare il ragazzo scrivendo una lettera indirizzata proprio alla figlia: "Mi avevi più volte invitato a cena con voi ma io avevo sempre trovato una scusa. Io ho saputo del tuo rapporto con Mirko attraverso le foto e i giornali, troppe volte ti ho visto soffrire e ti ho visto amare più di quanto tu fossi amata. Mirko mi sembra un ragazzo straordinario e mi piace moltissimo, ma l’alchimia deve essere tra te e lui. Tenendo conto dell’entusiasmo che ho visto trasparire nelle vostre foto insieme non ti ho voluto deludere e non mi sono tirata indietro".

Guenda e Mirko, che ufficializzano la loro storia d’amore durante un’intervista doppia a RTL102.5 News, decidono di girare l’Italia con una Panda rossa. Nasce un format. Il resto è storia di questi giorni. Ma a quanto pare per il futuro ci sono grandi progetti: Mirko e Guenda vorrebbero portare in tv questo format rodato durante i mesi estivi. Una sorta di “Turisti per caso 2.0”: riusciranno i nostri eroi?

