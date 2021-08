Elettra Lamborghini, il costume è troppo piccolo e non contiene nulla: un Lato B "pompatissimo"

19 agosto 2021 a

a

a

La caldissima estate di Elettra Lamborghini prende il volo a Montecarlo, e rigorosamente sui social. Dopo la scatenata vacanza a Mykonos con il marito, il dj Afrojack, e il più tranquillo viaggio in Belgio dai suoceri, l'ereditiera, influencer, cantante (trap, dance o latin?) e chi più ne ha più ne metta dà spettacolo nelle acque monegasche in compagnia degli amici e delle amiche, testimoniando i suoi giorni frizzanti attraverso le classiche "stories" su Instagram.

Cristina D'Avena, la foto in bikini da bollino rosso. Com'è a 57 anni, pazzesca | Guarda

E così anche un'attività impegnativa come pompare salvagenti e gonfiabili diventa il pretesto per fare battute anche piuttosto maliziose: "Se fai un po' di molleggio non è malvagio", scherza l'interprete di dell'ultimo tormentone Pistolero, che sta imperversando in tutte le spiagge d'Italia.

Ma la pompa in mano e il canotto non possono durare in eterno: "Basta mi sono rotta", spiega prima di tuffarsi in mare in favor di smartphone. Il costume bianco è intero ma decisamente troppo piccolo per contenere al meglio le grazie esagerate della divetta tascabile, l'ereditiera più sexy di tutta l'imprenditoria italiana. Insieme a lei c'è un'altra bellissima, la star di Instagram Ludovica Pagani: una coppia decisamente esplosiva, in grado di scatenare uno tsunami sulla Costa Azzurra.

"Li metto tutti". Claudia Gerini, il bikini da censura sulla terrazza. Fisico strepitoso, com'è a 50 anni | Guarda





Quando si gira, però, non c'è canotto che tenga: il tatuaggio della "leopardanza" sui glutei esalta quello che Tgcom24, malandrino, definisce un "Lato B pompatissimo". "Il mio c***o è vero come me", assicura lei. Nessuno ne dubitava.

Ilary Blasi, "esplode" il Lato B. Sullo yacht a Ponza, il bikini è... inesistente | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.