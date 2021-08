Barbara D'Urso, il dolore per la morte della mamma: "Un coltello mi squarcia l'anima"

23 agosto 2021 a

a

a

Barbara D'Urso ricorda la mamma, scomparsa dopo una lunga malattia quando lei era solo una bambina: era il 23 agosto 1968. La conduttrice di Canale 5 ha voluto condividere il suo dolore con i follower, pubblicando una foto in bianco e nero che la ritrae da piccola accanto alla madre. "'Mamma ci ha lasciato Titti'… E un coltello mi squarcia l'anima…", ha scritto la D'Urso, ricordando il momento nel quale le venne data la tragica notizia. Aveva 11 anni.

Barbara D'Urso "a petto in fuori". Un bikini clamoroso a 64 anni: sopra così e sotto... Strepitosa | Guarda

La madre del volto noto di Canale 5 si chiamava Vera Pentimalli ed è venuta a mancare a causa del linfoma di Hodkin, che all'epoca, come ha detto la stessa D'Urso in un'intervista tempo fa, "non si curava". Nel post pubblicato sui social ha confessato tutto il suo dolore per la perdita. E i fan le hanno espresso tutta la loro solidarietà. Qualcuno ha scritto: "Che donna coraggiosa che sei stata", qualcun altro invece: "Ti capisco, anch'io ho perso mia madre da piccola".

Nel frattempo, però, la presentatrice si prepara anche a tornare sul piccolo schermo il prossimo 6 settembre con una nuova edizione di Pomeriggio 5, che - a differenza degli anni precedenti - sarà in versione completamente rinnovata, con meno contenuti trash. La domenica pomeriggio di Canale 5, invece, sarà affidata ad Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio e a Silvia Toffanin con Verissimo.

"Ma è quello che penso io?". Barbara D'Urso, il dettaglio (clamoroso) in questa foto: il gossip si scatena | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.