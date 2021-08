Awed, orrore nel cuore della notte: "Ti brucio vivo", dall'Isola dei famosi alla minaccia di morte

27 agosto 2021 a

"Ti bruceremo vivo non appena riusciremo a beccarci": questo il messaggio minatorio arrivato ad Awed, noto youtuber e vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi su Canale 5. Dopo aver ricevuto questa minaccia, il 24enne si è sfogato con i follower su Instagram: "L’idea di essere bruciato vivo comunque in un modo o nell’altro ti crea un pò di paura".

“Inoltrare una minaccia di morte all’una di notte a un soggetto ansioso come me, diciamo che non è forse la cosa più saggia da fare - ha proseguito Awed, il cui vero nome è Simone Paciello -. Inutile dire che io questa notte non ho chiuso occhio“. Lo youtuber, poi, pur specificando che la minaccia fosse arrivata da un profilo falso, ha detto: "E’ una cosa che oggettivamente non mi fa stare tranquillo. Sfiderei chiunque a rimanere allo stesso tempo tranquillo”.

Awed ha ammesso di aver ricevuto diverse critiche e anche tanti insulti, soprattutto dopo il reality su Canale 5. Non si aspettava, però, di essere minacciato di morte: "Non potete nemmeno immaginare l’amore e la quantità di cattiverie che sono state scritte sul mio conto, ma va bene ok. Però non fa più parte del gioco quando gli insulti si trasformano in minacce”. Infine un appello: "Vivendo giorno per giorno mi rendo conto di quanto viviamo il mondo sempre più malato fatto di persone malate. Usate i social con maggiore responsabilità“.

