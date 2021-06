Elettra Lamborghini, la rivelazione su un ex naufrago: "Ero innamorata di lui"

13 giugno 2021 a

“Ero innamorata di lui”: Elettra Lamborghini rivela i suoi sentimenti per Awed, il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. In un’intervista a Punto Z con Tommaso Zorzi, la ricca ereditiera si è lasciata andare a questa confessione: “C’è stato un periodo in cui ero innamorata di Awed. Io lo guardavo sui social tantissimo tempo fa. Lui però era fidanzato. Una volta sono andata a guardare quanti anni avesse e ho scoperto che ne aveva tre anni in meno di me e allora ci ho messo una croce sopra”.

Quella della Lamborghini, dopo l’Isola dei Famosi 2021, sarà l’ultima avventura da opinionista. Lo ha confermato lei stessa: “Non rifarei il ruolo di opinionista. È stata sicuramente una bellissima esperienza, sono grata a Ilary e Mediaset però riconosco i miei limiti. Non era il periodo adatto, avevo appena preso il Covid. La rifarei tra qualche anno quando sarò più spensierata. Ora al momento no”.

Intanto Awed ha già risposto alla cantante. Nelle sue storie Instagram ha detto: "Attenzione, c’è stato un colpo di scena. Elettra ha detto che mi considerava un bel ragazzo. Comunque ho visto il video di Elettra. Volevo ringraziarla perché comunque dopo 85 giorni di fame sentirsi dire ‘pensavo fosse un bel ragazzo’, sono proprio quelle frasi che proprio fanno bene al cuore. Grazie di cuore".

