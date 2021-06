Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez inorridita da Ignazio Moser: "Cosa l'ho visto mangiare". Ridotto a questo dopo il reality

11 giugno 2021 a

Ignazio Moser è stato tra i principali protagonisti dell’edizione dell’Isola dei Famosi che si è conclusa lunedì scorso con il trionfo di Awed. L’ultima puntata ha riscosso un ottimo successo in termini di ascolti che ha fatto sì che Ilary Blasi e tutto il cast di naufraghi chiudessero col botto. Il rientro a casa per i concorrenti non è però stato affatto semplice, innanzitutto per un banale discorso di jet lag dopo tante settimane trascorse sulle spiagge dell’Honduras.

Ma è stato un gesto molto particolare e a dir poco anomalo a scuotere Cecilia Rodriguez, che era andata a prendere il fidanzato direttamente in Honduras: i due sono rientrati a casa in Italia dopo un lunghissimo viaggio, durato praticamente un giorno intero. La prima cosa fatta dall’ex ciclista - che adesso deve rispettare un periodo di quarantena come previsto dalle norme anti-Covid - è stato ovviamente rifocillarsi dopo settimane passate a mangiare riso e cocco sull’Isola dei Famosi.

Nulla di strano, se non fosse che Moser non si è limitato a mangiare i suoi piatti preferiti: a un certo punto si è lanciato anche sul particolare abbinamento pane-gelato. “È la prima volta che vedo farlo”, ha dichiarato Cecilia, apparsa a dir poco perplessa in una storia pubblicata su Instagram. Poi però ha cambiato idea non appena lo ha provato: “Molto buono, ma è la prima volta che lo vedo”.

