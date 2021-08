Fedez e Marcell Jacobs, affari milionari dopo le Olimpiadi? Indiscreto: il gioco si fa pesante

17 agosto 2021 a

Non solo cantante e influencer, ma anche agente di artisti e personaggi emergenti. Fedez, all'anagrafe Federico Lucia, marito di Chiara Ferragni, "ne pensa 'mille' per far soldi", come scrive Giuseppe Candela su Dagospia. Il rapper, reduce dal successo della hit estiva "Mille" fatta in collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti, ha un'agenzia "Doom Entertainment", ex Newtopia, che punta su numerosi talenti di diversa estrazione.

Tra i talenti rappresentati da Fedez c'è anche Marcell Jacobs, che ha trionfato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 vincendo ben due medaglie d'oro, nei 100 metri e nella staffetta 4x100. "I Ferragnez hanno esultato all'oro di Jacobs per amor di patria ma anche di portafoglio, visto che il campione olimpico dal 2018 fa parte dell'agenzia", ha scritto Candela. E infatti oggi sono tantissime le richieste che arrivano all'atleta di Desenzano Del Garda: dalle ospitate in tv ai contratti pubblicitari. Per non parlare poi dell'esplosione sui social.

Della scuderia del rapper, comunque, non fa parte solo Marcell. Stando a Candela, ci sarebbero anche il campione della Roma Nicolò Zaniolo, lo youtuber Awed, che ha vinto l'ultima edizione de l'Isola dei Famosi, il deejay ed ex tronista Andrea Damante, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Natalia Paragoni e altri talenti musicali "emergenti".

