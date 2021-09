Taylor Mega, tacchi a spillo e lato B in mostra senza veli: da censura in pieno centro, Milano si ferma

02 settembre 2021 a

Robe da matti. Da urlo. E soprattutto da censura. Si torna a parlare della vulcanica e meravigliosa Taylor Mega, una che per certo non passa inosservata e che non fa nulla per non farsi notare. L'ultima prodezza, rigorosamente documentata su Instagram, arriva da Milano. Dal cuore della città, da Galleria Vittorio Emanuele, al fianco di piazza Duomo.

Già, perché Taylor Mega si è presentata in Galleria con un outfit da bollino rosso: pantaloncini cortissimi che le lasciavano nude le lunghe gambe e il lato B in sostanziale bella mostra, senza veli. Scorci bollenti e forme da urlo. Ai piedi, tacco a spillo d'ordinanza, e via a sfilare come su una passerella. E tutti fermi ad ammirare la sua ultima provocazione. "Contenuti sensibili", avverte Taylor Mega, con ironia, nel testo correlato alle fotografie. Spettacolare.

