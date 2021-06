Taylor Mega, "ma zero ses***": sullo yacht prende il sole "vestita" così, le foto incendiarie

15 giugno 2021 a

Taylor Mega si è concessa una rilassante vacanza in barca a Formentera. I suoi scatti hanno subito infiammato i social: la modella ha messo in mostra il fisico scolpito e i suoi look da spiaggia, con bikini striminziti e top scollati. “Adesso vado in barca con questo completo e schiattano tutti”, ha fatto sapere la modella nelle sue storie Instagram. In vacanza con lei anche alcuni suoi amici, che si godono il sole e il mare tra palpatine, foto e balletti sexy.

Raccontando l'esperienza in barca ai suoi follower, poi, ha spiegato: "Oggi da due a 4. Che donna fortunata”. Mostrando nel frattempo i ragazzi sull’imbarcazione. Anche se in un secondo momento ha fatto un altro video dalla sua camera dicendo: “Divertimento 10, sesso zero”. L'influencer, infatti, sarebbe partita solo in compagnia di amici. Non ci sarebbe la sua presunta nuova fiamma, il rapper Sacky, con cui era stata pizzicata dal settimanale Chi pochi giorni prima della sua partenza per le vie di Milano.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Taylor Mega ha vissuto un’importante storia d’amore con Tony Effe, leader della Dark Polo Gank, mentre in passato era stata legata all’ex volto di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo. Nel corso del tempo, inoltre, le sono stati attribuiti innumerevoli flirt, ma lei ha sempre preferito preservare la sua privacy.

