Christian Vieri e Costanza Caracciolo, l'orrore per questa foto: "Sembrate..."

Vieri, il bomber di sempre, e Costanza Caracciolo. Il loro matrimonio va avanti benissimo: a gonfie vele (ricordiamo che sposati dal 2019 e con due figlie – Stella e Isabel). Insomma, senza troppi giri di parole, sono una delle coppie dello showbiz italiano più in voga. Ma c'è chi, in modo del tutto inopportuno, attacca Vieri e sua moglie per la differenza d'età: un banale dettaglio.

“Nonno e nipote”, commentato un utente - anzi un leone da tastiera - facendo riferimento alla grossa differenza d’età che c’è tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: lui 48 anni mentre lei ne ha 31 anni. La Caracciolo replicato senza troppi giri di parole: “Commento banale”. E sui social interviene pure Sandra Milo, l'ultima diva della Dolce vita, che prende le difese di Vieri e della Caracciolo: “A chi non sa godere delle gioie altrui si deve augurare il meglio”.

Ma Vieri e la Carracciolo sono amatissimi da tutto il pubblico. Lui, che ha collezionato un successo dopo l'altro con la maglia dell'Inter, adesso ha lanciato la Bombeer (la birra che ha spopolato agli Europei di calcio 2021) mentre Costanza è una web influencer affermata su Instagram. E' seguita da oltre un milione di follower ed è corteggiatissima da mondo della tv. Non dimentichiamo che qualche anno fa ha rifiutato la proposta di partecipare all’Isola dei Famosi. Sicuramente non voleva lasciare marito e figlie a casa per volare in Honduras. Un'altra occasione che è sfuggita, ma per lei - da rumors - le porte della tv sono sempre aperte.

