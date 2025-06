La Volta Buona, il dramma di Costanza Caracciolo: "Perché mi attaccano"

A La Volta Buona, il programma di intrattenimento televisivo condotto da Caterina Balivo, è stata ospite Costanza Caracciolo. La showgirl ha raccontato ai telespettatori di Rai 2 di essere stata vittima di qualche commento offensivo sui social. Il motivo? Lo ha spiegato lei stesso senza troppi giri di parole.

"Diciamo che me lo hanno fatto notare - ha detto la Caracciolo -. Mi hanno chiesto più volte se fossi incinta. Io ho avuto la diastasia. La diastasia addominale ce l'hanno tantissime donne, se non sbaglio il 60%. E avviene principalmente dopo le gravidanze. Si tratta di un distaccamento del retto addominale, che succede a volte anche quando sei in sovrappeso. Me ne sono accorta perché quando ero distesa avevo un po' la pancia a punta. Quindi anche io ho pensato di fare un intervento, ho visto svariati specialisti. Poi alla fine ho trovato una soluzione con degli esercizi specifici di respirazione sull'addome. Devo dire che mi hanno aiutata parecchio".