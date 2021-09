Nicole Minetti, "un nuovo profilo per arrap***": ricordate l'ex consigliera? Spuntano foto da bollino rosso

09 settembre 2021 a

“Nicole Minetti vuole farvi arrap*** ancora di più”. Non ci va per il sottile Dagospia, che riporta l’annuncio dell’ex consigliera regionale della Lombardia di voler creare un profilo privato su Instagram “per tutti quelli che volevano OnlyFans”. Quest’ultima altro non è che la famosa piattaforma in cui vengono pubblicati contenuti a luci rosse. Per un momento anche l’ex igienista dentale aveva pensato di sbarcarvi, salvo poi cambiare idea.

Niente profilo a pagamento su OnlyFans, la Minetti ha preferito virare su un profilo Instagram privato che nelle intenzioni dovrebbe essere vietato ai minori di 18 anni. In attesa del lancio, la Minetti ha ripulito il suo account pubblico, che conta oltre 38mila follower: qui era abituata a condividere una serie di scatti piccanti che mettevano in mostra le sue curve, ma adesso ha deciso di cancellare tutto e di lasciare una sola foto, un suo primo piano risalente al 12 febbraio.

I follower più accaniti aspettano l’apertura del nuovo profilo privato, che sarà sicuramente da bollino rosso. Nel frattempo c’è chi si chiede come mai la Minetti abbia deciso di prendere tale piega: alcune voci sostengono che sia una conseguenza della rottura con Giuseppe Cipriani, con cui ha avuto una storia durata quattro anni.

