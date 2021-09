Melisa Satta, una vamp a Venezia: schiena nuda, tacco vertiginoso e spacco abissale, red carpet in tilt

10 settembre 2021 a

a

a

Schiena nuda e spacco siderale. Melissa Satta illumina il red carpet della 78esima mostra del cinema di Venezia. E "illuminare" è il verbo giusto, dal momento che la splendida ex velina di Striscia la notizia ha esibito un abito lungo di paillettes che come sottolinea anche Elle conferma e anticipa le tendenze dell'autunno 2021. Certo, non tutte le signore e signorine possono permetterselo, e la Satta in questo senso è decisamente stata avvantaggiata da Madre Natura.

In conferenza stampa a Venezia ridotto così, Francesco Rutelli sconvolge la platea: scarpe? Non proprio | Foto





Arrivata al Lido in occasione della prima cinematografica del film America Latina, l'ex moglie del calciatore Kevin Prince Boateng ha scelto per l'occasione un vestito a tubino firmato dalla designer figlia d'arte Stella McCartney. Ai piedi, sandali neri con tacco vertiginoso, a donare all'insieme una ulteriore patina di sensuailità e glamour che ha mandato letteralmente in tilt i paparazzi assiepati lungo le transenne.





Per Melissa si va a concludere nel migliore dei modi un'estate di "rinascita". Dopo la dolorosa ma civilissima fine del rapporto con Boateng (i due erano tornati insieme per amore del figlio Maddox), la Satta è uscita allo scoperto con un nuovo amore: si tratta dell'imprenditore 34enne Mattia Rivetti, con cui è stata pizzicata più volte in atteggiamenti romantici.

L'ultima dopo Ferragosto dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. I suoi segugi hanno fotografato la coppia nell'intimità dello yacht al largo di Saint Tropez. All'epoca, ovviamente, l'ex velina era in bikini. Splendida e splendente, proprio come a Venezia.

Le "sorelline trasparenti". Sister cash, scandalo sul red carpet: senza veli, lato B in mostra a Venezia | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.