Chiara Ferragni contro Pio e Amedeo: "Simpatici come...". Via agli insulti: rissa senza precedenti

13 settembre 2021 a

a

a

Non poteva finire bene tra Chiara Ferragni e Pio e Amedeo. Venerdì sera sul palco dei Seat Music Awards i due comici pugliesi, dall'Arena di Verona, hanno letteralmente bombardato a suon di battute ferocissime la influencer e imprenditrice di moda e suo marito Fedez, due istituzioni "intoccabili" del mondo social italiani. In diretta su Rai1, i protagonisti di Emigratis hanno bacchettato la Ferragni che chi "fa beneficenza in Lamborghini", accusando po il rapper e produttore milanese di aver denunciato l'ormai celeberrima "censura in Rai" sul palco del 1 maggio scorso solo per vendere un po' di più e farsi pubblicità.

Chiara Ferragni e la leccata di piedi con Pio e Amedeo. Dago-bomba, la clamorosa verità dietro la rissa con Fedez





Il primo a reagire all'affronto, con infuocate Stories su Instagram nel cuore della notte, a diretta televisiva conclusa, è stato proprio Federico Lucia, in arte Fedez: ha accusato la Rai di aver scritturato Pio e Amedeo direttamente per "sput***arlo", una sorta di vendetta a sangue freddo per i fatti del Concertone e le polemiche successive. Quindi ha calcato la mano provocando i due comici, famosi per le battute politicamente scorrette: "Ora esco e vado dire neg***i e fr***i a tutti".

"Una mamma così?". Chiara Ferragni senza reggiseno, tutti sconvolti: "Vai nuda che è meglio" | Guarda



E Chiara? L'ex Blonde Salad ha condiviso un articolo di Trash Italiano, pagina cult per tutto quello che riguarda risse e insulti tra vip e presunti tali: "Madonna che simpatici Pio e Amedeo". Quindi decide di alzare il tiro chiamando a raccolta i suoi milioni di followers, invitandoli a uno sforzo di fantasia: "Simpatici come… Finite voi la frase". Via alla shitstorm, la classica tempesta di insulti social. A cui Pio e Amedeo decidono di replicare a loro volta: "Simpatici come quelli che si lanciano l'insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle, o come quelli che fanno l'elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri? E come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia... In effetti troppo divertente". Alla prossima puntata.

"Pantomima grottesca, sai chi mi sembri?". Fedez travolto di insulti, Fabrizio Corona senza pietà

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.