Cecilia Rodriguez e Ignazio, "limonata fresca": proprio quello, foto da censura

Francesco Fredella 16 settembre 2021 a

a

a

"Limonata fresca": Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez lasciano tutti senza fiato. Anche perché il loro bacio è talmente appassionato che sembra una scena hot, abbastanza piccante. Ma c'è alla base un amore fortissimo che va avanti, ormai, da anni: i due si sono conosciuti nella casa del Gf vip (lei era fidanzata con Francesco Monte). "Limonata milanese fresca fresca" è il commento utilizzato per lasciare i fan a bocca aperta. Nulla di tanto strano perché i due sono praticamente inseparabili.

Gola profonda in Rai: "Resterete senza parole", una pazzesca novità per la Carlucci

Cecilia e Ignazio vivono tra Milano e Trento, quartier generale dei Moser che producono vino da sempre. E solo poche settimane fa, a Venezia Cecilia era arrivata da sola. Senza Ignazio. Molta gente ha avuto paura ed ha pensato alla fine della loro relazione. Errore. Ignazio e Cecilia sono più felici che mai.

Ballando con le stelle, “salta Paola Barale”. Tam tam impazzito, fuga di notizie dalla Rai: chi prendono al suo posto (e perché)

Ma i battibecchi, come in tutte le coppie, non mancano. In una recente Ig Stories la Rodriguez aveva chiesto aiuto ai fan così: "Mi sono già cambiata tre volte oggi e il mio fidanzato non mi vuole invitare a cena perché dovrò cambiarmi per la volta numero quattro. Ma anche lui si è cambiato due volte, anzi tre". Dopo una breve lite è tornato il sereno. Ed i due vivono, ora più che mai, felici e contenti.

"L'ho colpito col fondoschiena". La modella e quella storia proibita con Ronaldo: "Perché Georgina deve stare attenta"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.