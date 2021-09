Sharon Stone? Qui sotto un topless ruggente: da urlo a 63 anni, via tutto. Immagini esplicite

22 settembre 2021 a

"Regina del topless a 63 anni", titola a quasi tutta pagina Chi, il rotocalco a tutto gossip diretto dall'ineffabile Alfonso Signorini. E la regina in questione è niente meno che Sharon Stone, bellezza senza tempo, star assoluta, icona del cinema e di sensualità, da sempre e per sempre (e non solo per la celeberrima scena di Basic Instinct).

La paparazzata pubblicata da Chi è piuttosto clamorosa. Sharon Stone è stata pizzicata in topless a Cap d'Antibes, dove dopo aver preso parte al Met Gala, dove era coperta da capo a piedi con un eccentrico ma elegantissimo abito nero, ha deciso di... spogliarsi. E a 63 anni mostra un fisico strepitoso, forme sorprendenti. Immagini piuttosto esplicite, bisogna ammetterlo. E pensare che la diva aveva recentemente raccontato in un'intervista che il suo primo ciak a nudo, senza reggiseno, per lei fu un incubo poiché era terrorizzata all'idea di farsi guardare. Ma ora, Sharon Stone, pare essere radicalmente cambiata...

